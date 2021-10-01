 

Сотрудника Управления госохраны, обвиняемого в избиении танцора баллета Дорофеевой, будут судить – ГБР

01.10.2021, 19:28, Новости дня
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Обвинительный акт направлен в суд.

“1 августа этого года работник УГО, проходя мимо кафе в центре Киева, сначала беспричинно толкнул танцора, а после замечания жестоко избил. Нападающий сильно ударил юношу в лицо, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы”, – сообщили в ГБР.

Сотрудник УГО был задержан по подозрению в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Контекст:

Дорофеева 1 августа сообщила, что Гончаренко вместе с друзьями вышел из киевского клуба “Лифт”, после чего его сначала толкнули, а потом ударили о забор и нанесли еще один удар. У танцора произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Позднее выяснилось, что в нападении на Гончаренко подозревают военнослужащего УГО Украины. Музыкальный менеджер Анна Салата отметила, что на танцора мужчина напал на почве гомофобии.

2 августа подозреваемого военнослужащего УГО задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы. 4 августа его уволили из УГО.

16 августа мать танцора сообщила, что он вышел из комы. 

27 сентября Дорофеева сообщила, что Гончаренко перенес операцию на черепе – ему вставили титановую пластину вместо поврежденной кости.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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