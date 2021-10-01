Ученые не исключают, что на Венере происходит фотосинтез

Как известно, фотосинтез стал отправной точной для эволюции живых организмов на Земле. Теперь ученые говорят о том, что микроорганизмы, производящие кислород под действием солнечного света, могут быть и в облаках атмосферы на Венере.

С таким предположением, в частности, выступили ученые из калифорнийского университета (США). Они допустили наличие в атмосфере соседней планеты так называемых экстремофилов.

Если данная гипотеза будет подтверждена, то окажется, что жизнь в Солнечной системе существует не только на Земле. Не важно, идет ли речь об одноклеточных организмах или разумных существах, образующих цивилизацию. Главное, что запущен процесс эволюции, который может дать результаты через миллиарды лет.