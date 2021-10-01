 

Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили почти 78% украинских учителей – Шкарлет

01.10.2021, 15:52, Новости дня
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Об этом в Telergam сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Министр заявил о положительной динамике вакцинации среди педагогов. По его словам, самый высокий уровень вакцинации двумя дозами среди учителей Луганской области (67,9%), Киева (62,6%), Полтавской (61,8%), Черкасской (60,8%), Житомирской (58,6%) и Харьковской (58,3%) областей.

Самый большой процент невакцинированных педагогов во Львовской (44,3%), Херсонской (39%) и Ивано-Франковской (31,4%) областях, сообщил министр.

Шкарлет призвал работников сферы образования ответственно отнестись к вопросу вакцинации и поблагодарил тех педагогов, которые сделали “осознанный выбор здоровья и безопасности”.

Согласно сообщению Шкарлета, за сутки уровень вакцинации среди учителей вырос на девять процентных пунктов – 29 сентября он информировал, что одну дозу вакцины получили 69% учителей.

Контекст:

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 1 октября в Украине первую дозу вакцины получили более 7 млн человек, а 5,7 млн сделали вторую прививку и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С 23 сентября в Украине был введен “желтый” уровень эпидемической опасности по всей территории страны.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Этот приказ уже отправили на согласование в органы исполнительной власти.

28 сентября замминистра образования и науки Украины Вера Роговая рассказала, что в шести областях Украины более 40% школ находятся на дистанционном обучении из-за недостаточного количества вакцинированных от COVID-19 коллективов учебных учреждений.

Ляшко сообщил 29 сентября, что рекомендованных показателей вакцинации не достигли около 6 тыс. школ. В то же время в более чем 900 школах вакцинированы 100% коллективов.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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