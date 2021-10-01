 

Депутаты объединения “Успешный Киев” инициировали предоставление охранного статуса 274 объектам в столице

01.10.2021, 15:52, Новости дня
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Речь в инициативе идет 274 зданиях XIX–XX веков, которым может угрожать уничтожение или повреждение. Депутаты предлагают внести изменения в решение Киевсовета о перечне вновь выявленных объектов культурного наследия, которое было принято 31 августа. Председатель объединения “Успешный Киев” Владислав Трубицын считает, что в существующем виде этот список не будет работать.

“Киев безвозвратно теряет старинные сооружения, имеющие право на возрождение и существование. Ни для кого не секрет, как сегодня беспощадно уничтожается наша история, наше историческое наследие. Именно поэтому я пристально слежу и оперативно реагирую на любые противоправные действия и защищаю право киевлян на свою историческую память. Нужно разработать такой проект решения, который действительно будет защищать историческое наследие Киева”, – заявил Трубицын.

Юрист ОО “Карта реноваций” и общественный активист Дмитрий Перов добавил, что власть в столицедолжна активно заниматься защитой культурного наследия.

“Депутаты Киевсовета как представители киевлян в Киеве должны реагировать мгновенно на сообщения общины, когда начинают разрушать тот или иной исторический объект. Если не реагировать сегодня, то завтра уже может не быть того, что надо спасать и потом хранить”, – убежден он. 

В “Успешном Киеве” подчеркнули, что такие собрания будут проводить постоянно и искать вместе с киевской общиной решения проблемных вопросов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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