 

Американские ученые предупреждают об опасности исчезновения грунтовых вод

01.10.2021, 15:38, Новости дня
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В калифорнийском университете провели моделирования изменения запасов пресной воды в подземных резервуарах и пришли к выводу, что при определенных условиях они могут быть исчерпаны.

Так, подземным водоемам ничего не угрожает, если на поверхности периодически возникает сезонная засуха. Как правило, запасы живительной влаги успешно восстанавливаются во после смены сезона, когда на землю все-таки начинают падать дожди.

Совсем иная ситуация может сложиться, если после сезонной засухи произойдет «внеплановая». Тем более подземным резервуарам угрожает многолетняя непрекращающаяся засуха. И также запасы воды могут быть исчерпаны в результате интенсивной добычи. Все это может стать явью из-за глобального потепления, говорят ученые.



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