 

Правительство планирует выделить более 16 млрд грн на программу “Питьевая вода Украины”

01.10.2021, 14:58, Новости дня
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Чернышов рассказал, что кризис нехватки питьевой воды в мире постоянно обостряется. Украина и страны Евросоюза, по его данным, обеспечены питьевой водой на 60%. 

“Главные факторы, которые делают этот кризис глобальным – это пересыхание рек, застройка, изменение климата, устарела водная инфраструктура и нерациональное пользование водными ресурсами. Кроме мировых экологических вызовов, на ситуацию в отрасли [в Украине] влияет и устаревшая водная инфраструктура”, – сказал Чернышов. 

По информации министра, сейчас в Украине 69% населения имеет доступ к системам централизованного питьевого водоснабжения, 48% – к водоотведению. В некоторых населенных пунктах подают воду по графику, говорится в релизе. 

Он рассказал, что на программу, которая рассчитана на 2022–2026 годы, планируют выделить 30 млрд грн, из них более 16 млрд грн – из государственного бюджета. 

“В рамках реализации программы планируется реализация более 1,7 тыс. инфраструктурных проектов в регионах. Речь идет о строительстве новых и реконструкции имеющихся объектов в сферах водоснабжения и водоотведения”, – сказал Чернышов и отметил, что реализация программы обеспечит создание новых рабочих мест. 

Контекст:

4 июня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины члены СНБО заслушали информацию о состоянии водных ресурсов государства и обеспечении населения качественной питьевой водой.

30 июня Кабмин утвердил программу “Питьевая вода Украины” на 2022–2026 годы и предложил Верховной Раде принять ее. 

Законопроект № 5723 об этой программе внесли в Раду 2 июля. Он сейчас находится в на стадии обработки в комитете. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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