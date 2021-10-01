 

В 2021 году количество абитуриентов, поступавших на технические специальности, сократилось вдвое – исследование

01.10.2021, 10:28, Новости дня
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“Самыми популярными специальностями среди украинских абитуриентов, по данным OLX, в этом году стали факультеты “филология” и “юриспруденция”. В то же время, профессионально-техническое образование заинтересовало вдвое меньше молодых украинцев, чем в прошлом году – отечественные политехнические институты, колледжи и техникумы получили всего 35 тысяч заявок против 63 тысяч в 2020 году”, – цитирует агентство сообщение компании.

По прогнозам аналитиков, в итоге через пять лет двое из трех выпускников будут вынуждены учиться снова, чтобы найти работу.

Опрошенные порталом выпускники школ считают самыми привлекательными сферами торговлю (18%), барно-ресторанную отрасль (17%), IT и телеком (11%), маркетинг, рекламу, дизайн или SMM (10%). Только 0,33% хотели бы заниматься наукой и преподавать, 0,58% собираются реализовать себя в авиации и военном деле.

“Для решения накопившихся проблем украинские промпредприятия неоднократно обращались к Министерству образования и науки с просьбами и предложениями увеличить количество бюджетных мест на недостаточно востребованных среди абитуриентов специальностях. Помимо этого, они самостоятельно предпринимают шаги по популяризации технических специальностей среди населения, всячески поощряют заинтересованных в этих профессиях граждан в дальнейшем обучении и развитии, заключают программы сотрудничества с высшими учебными заведениями, приглашают студентов к себе на практику, а также поощряют своих сотрудников проходить курсы повышения квалификации”, – сказано в статье УНИАН.

Автор материала Григорий Бондарь убежден, что без активного участия государства бизнес не решит эту проблему. По его мнению, необходима системная поддержка стратегических отраслей, популяризация инженерных и технических специальностей и комплексная реформа системы образования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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