“Лучше не знать регламент, чем защищать Медведчука”. Арахамия объяснил сбор подписей об отставке Разумкова “маленькими мелочами”

Об этом он заявил в эфире канала “Украина 24” 30 сентября.

“Вы же наблюдали, что в последние недели, когда мы начали принимать закон об олигархах, происходило. Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Затем началась, как внутри фракции называют, холодная регламентная война. Ну, там, маленькие мелочи, которые я даже не хочу… Честно говоря, стыдно перед зрителями это выносить наружу”, – сказал Арахамия.

Он заявил, что кресло спикера Рады “фактически принадлежит” монобольшинству и “если человек больше не “слуга народа”, не совпадают у него мысли со “Слугой народа”, тогда он просто будет заменен”.

Ведущая Наташа Влащенко отметила, что после голосования за закон об олигархах Арахамия говорил о снижении напряжения между фракцией и Разумковым.

“А где этот закон? Почему он не вышел из парламента до сих пор? Начались разные юридические отмазки, когда комитет говорит, что надо принимать такую версию, юридическое управление – что надо принимать другую. […] В этом вопросе полностью расходятся наши взгляды. Кое-кто не хочет, чтобы этот закон был принят. Есть еще одно вещь. Говорят, что Арахамия не так запросил эти письма, что он не так знает регламент. Арахамия, возможно, не до конца знает регламент, но лучше не знать регламент, чем потом защищать [нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора] Медведчука на СНБО. Люди точно поймут, какая позиция правильная… Потому что регламент — есть юридическое управление и так далее”, – ответил Арахамия.

Он не объяснил, что имел ввиду, говоря о “защите” Медведчука, но Разумков в феврале 2021 года на заседании СНБО голосовал за введение санкций против Медведчука, заявив о собственном мнении по этому вопросу.

Контекст:

Разумков стал председателем украинского парламента 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

Разумков говорит, что у него нет конфликта с партией.

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После того, как Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах, глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст проекта закона.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

Разумков считает, что Арахамия в этой ситуации “выполнил задачу”. Он не уточнял, чью именно.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал, что глава государства к этому не причастен, а также что Зеленский и Разумков “общаются, отношения у них нормальные”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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