 

В Украине меньше всего иммунизированных от COVID-19 в Волынской области

01.10.2021, 9:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“129 533 человека вакцинированыё против COVID-19 за прошедшие сутки 30 сентября 2021 года. Одну дозу получили 72 268 человек, полностью иммунизированы – 57 265 человек”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в четверг в стране прививки делали 897 мобильных бригад, 2976 пунктов и 346 центров вакцинации.

“С начала прививочной кампании привито 7 072 803 человека, из них получил одну дозу – 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 674 722 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 747 523 прививки”, – рассказали в ведомстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1960426767453752

По данным специализированного портала Минздрава, больше всего прививок от коронавируса делается в Киеве: за последние сутки – 12 980, за все время – почти 1,8 млн.

Регионом с самым низким количеством полностью иммунизированных граждан является Волынская область – 97 464.

Больше всего прививок сделали 30 сентября препаратом от Pfizer (71 547), отмечает Минздрав.

Сутками ранее в Украине сделали 126 тыс. прививок от COVID-19.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.05 / По делу о нападении на журналиста Кутепова за год никому не сообщили о подозрении – ГБР

07.09 / В Сумской области чиновница горсовета подсыпала коллегам кладбищенскую землю под двери кабинетов, чтобы навести порчу – СМИ

21.07 / На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения

12.02 / Японцы выведут на орбиту буддийский храм

27.07 / BI – жёсткое подавление протестов наносит удар по лидерским позициям США в мире

27.07 / В РФ решили приравнять к наркотикам 11 новых веществ

28.05 / Новая версия iPadOS ограничивает мощность фирменных планшетов

19.09 / Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Риме

24.09 / Раскрыты детали дела о мошенничестве в отношении Пашаева

24.09 / Euronews – любители пошуметь останутся без машины — в Бельгии решили активно бороться с «акустическим загрязнением»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика