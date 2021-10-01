“Мое солнышко”. Лидер “БеZ обмежень” Танчинец показал жену в 13-ю годовщину свадьбы
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“13 лет, как мы “банда”! Люблю тебя, мое солнышко! Спасибо за все!” – написал он.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4465778346839568&id=100002223394197
Контекст:
13-летие брака называют кружевной свадьбой.
Танчинец вместе с женой воспитывают двоих детей – дочь Анастасию (2009) и сына Лукьяна (2018).
Супруга Сергея Танчинца Анна – востоковед, режиссер, владеет японским языком и в качестве переводчика сопровождает японские делегации.
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