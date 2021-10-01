 

“Мое солнышко”. Лидер “БеZ обмежень” Танчинец показал жену в 13-ю годовщину свадьбы

01.10.2021, 9:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“13 лет, как мы “банда”! Люблю тебя, мое солнышко! Спасибо за все!” – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4465778346839568&id=100002223394197

Контекст:

13-летие брака называют кружевной свадьбой.

Танчинец вместе с женой воспитывают двоих детей – дочь Анастасию (2009) и сына Лукьяна (2018).

Супруга Сергея Танчинца Анна – востоковед, режиссер, владеет японским языком и в качестве переводчика сопровождает японские делегации. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.06 / На границах Беларуси с Польшей и Литвой перекрыли дороги

30.09 / Die Welt – вакуум власти в Германии даёт шанс Парижу и Риму перехватить инициативу в ЕС

23.09 / Директор Службы внешней разведки РФ пригрозил европейцам холодной зимой

30.08 / Полиция Киева объявила сотруднице супермаркета подозрение в присвоении 2 тыс. грн. Ей грозит восемь лет тюрьмы

02.06 / Шнуров высказал свое мнение о «Евровидении»

20.06 / В Минфине объяснили трату 5,4 млрд на празднование 30-й годовщины независимости Украины

21.11 / Times – «ведут себя, как коммунисты» — польский премьер отчитал ЕС за авторитарное поведение

07.07 / Известного фотографа Сергея Берменьева обвинили в изнасиловании: что осталось за кадром

03.10 / Армения призвала Запад отказаться от продажи оружия Турции

14.11 / В Украине новый рекорд по COVID-19, ряд мэров не согласны с “карантином выходного дня”. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика