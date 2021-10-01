 

Нардепы от “Слуги народа” прибыли в Трускавец. Видео

01.10.2021, 9:34, Новости дня
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По его словам, в поезде “Киев – Трускавец” к месту проведения совещания добирались около 70% парламентариев. Поездку они оплачивали самостоятельно.

“Мы скидывались. Нам централизованно покупали билеты, но за наш счет. И сейчас мы будем оплачивать проживание в отеле. Номера для нас уже забронированы”, – пояснил он представителям СМИ.

“Украинская правда” опубликовала видео прибытия поезда. Журналистка LB.ua Анна Стешенко писала, что “вагон у нардепов лучше”, чем у “простых смертных”, – корреспондентов, попавших в один вагон с депутатами, переселил начальник поезда.

https://www.facebook.com/ukrpravda/videos/637558917231340/

Во время общения с журналистами на платформе нардеп Егор Чернев также отметил, что организацией поездки и поселением депутатов в гостиницу в Трускавце занимался секретариат партии “Слуга народа”, однако партия не финансирует расходы на это – каждый депутат платит сам за себя.

Чернев выразил сожаление, что на совещание не пригласили спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Нардеп отметил, что хотел бы пообщаться с председателем парламента, прежде чем принимать решение о его отставке. Сам он подписных листов еще не видел – по его словам, в поезде подписи за отставку спикера не собирали. 

Контекст:

Стратегическое заседание фракции “Слуга народа” пройдет 1–2 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце.

Ожидается, что там с нардепами проведет встречу президент Украины Владимир Зеленский. 

Спикер фракции Юлия Палийчук сообщала, что в Трускавце нардепы проведут “не партийный съезд, не обучение нардепов, а рабочее совещание”. Глава партии “Слуга народа”, первый замглавы парламентской фракции Александр Корниенко назвал мероприятие “Большой фракцией”. По его словам, там нардепам расскажут о плане трансформации страны, который Зеленский представил во время визита в США в начале сентября. 

Завершить заседание планируют гала-ужином, где диджеем будет глава фракции Давид Арахамия.

В заседании могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщал Корниенко. Арахамия говорил, что среди приглашенных есть первый спикер парламента Руслан Стефанчук, но нет председателя Рады Дмитрия Разумкова, у которого возник конфликт с партией.  

Перед съездом Арахамия инициировал сбор подписей об отзыве главы парламента. Разумков тогда пожелал нардепам “продуктивной работы в Трускавце”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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