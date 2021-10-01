Семенченко перевели из изолятора СБУ в Лукьяновское СИЗО, он выходит из голодовки – Шевченко

По его словам, Семенченко начал процесс выхода из голодовки, которую держал более двух месяцев.

“Не прошло и полгода, как должностные лица из Офиса омбудсмена Украины решили проверить (и на том спасибо), какого черта Служба безопасности Украины держит в своем ИВС в камере-одиночке Семена Семенченко, который вот уже 60 дней голодает? Как результат, Семена мгновенно перевели в Лукьяновское СИЗО, где он сейчас и находится в карантинном корпусе и под наблюдением врачей восстанавливает процесс приема пищи”, – написал Шевченко.

Он назвал это “маленькой, но победой”.

https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215938546736435

Семенченко перевели в другое СИЗО 28 сентября, писала его жена Наталья Московец (Наталка Музыка).

https://www.facebook.com/natalka.muzika/posts/6249999298374779

Она уточнила, что Семенченко прекратил голодовку, поскольку “беззаконие в виде содержания в изоляторе СБУ прекратилось”.

“Но! Пока его состояние тяжелое, есть проблемы с давлением, с восстановлением стабильного сердечного ритма. Надлежащей медицинской помощи не получает и в условиях СИЗО получить не сможет”, – подчеркнула Музыка.

По словам супруги экс-нардепа, сейчас она пытается добиться обследования и лечения мужа в профильной больнице.

https://www.facebook.com/natalka.muzika/posts/6261090003932375

Семенченко объявил бессрочную голодовку 20 августа. При этом он уточнял, что фактически не ел с момента повторного ареста, то есть с конца июля, но “делал это неофициально – проверял силу воли”.

27 августа Семенченко потерял сознание в изоляторе, сообщала его жена.

Контекст:

24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже. Оба они отрицают все обвинения.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО.

Семенченко 26 марта арестовали без права залога. 14 июля суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, но 26 июля Соломенский райсуд снова отправил бывшего нардепа в СИЗО.

9 июля адвокат Семенченко Владислав Добош сообщил, что его подзащитному предъявили еще одно подозрение – в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Представители СБУ сообщали, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в “Укроборонпроме” Андрея Рогозу.

Вскоре суд отправил под домашний арест четверых фигурантов дела: бывших добровольцев батальона “Донбасс” Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля о подозрении сообщили еще одному бывшему бойцу “Донбасса”, директору охранной фирмы “Донкорп Украина” Сергею Ружицкому.

Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.

29 сентября в СБУ заявили о завершении расследования по делу Семенченко. В СБУ уточнили, что в уголовном производстве девять фигурантов.

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