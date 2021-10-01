Лукашенко заявил, что условия содержания арестованных в Беларуси “не хуже”, чем в США и Великобритании

В ходе интервью в Минске журналист привел озвученные международными организациями Human Rights Watch и Amnesty International примеры пыток и издевательств над задержанными во время массовых акций протеста, но Лукашенко заявил, что это “фальшивка и вымысел”.

Белорусский политик также утверждает, что в его стране учреждения для содержания лишенных свободы “не хуже”, чем в США и Великобритании. При этом заявил, что подобное он “может гарантировать”.

При этом Лукашенко упомянул американскую тюрьму Гуантанамо, которую власти США намерены закрыть.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

По данным начальника управления Следственного комитета Беларуси в Минске Сергея Паско, только в Минске по факту массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1600 уголовных дел, документы по более чем 400 фигурантах уже направлено в суды.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

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