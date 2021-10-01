 

В Бразилии в ДТП с участием автобуса и грузовика с бревнами погибло 12 человек

01.10.2021, 7:48, Новости дня
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Авария случилась в районе города Мунду-Нову.

У грузовика, перевозившего бревна эквалипта, во время движения оторвался прицеп и столкнулся с автобусом и фургоном, которые двигались в противоположном направлении.

После столкновения автобус перевернулся, об этом свидетельствуют с места событий.

Жертвами происшествия стали 12 человек. Еще 22 участников ДТП пострадали – шесть из них, в том числе ребенок, находятся в больнице.

Водитель грузовика с места происшествия скрылся. Позже с полицией связался его адвокат и пообещал, что клиент явится утром 1 октября. По словам защитника, водитель скрылся, потому что боялся линчевания.

Владелец грузовика, компания Gomes Transportes de Almenara, объяснила аварию механической неисправностью и пообещала оказать помощь пострадавшим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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