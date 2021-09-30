 

Клопотенко: Блюдо, с которым должна ассоциироваться Украина, – борщ. Так же, как Америка – это бургер, а Япония – суши

30.09.2021, 20:06, Новости дня
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Клопотенко отметил, что лучшее место принадлежит итальянской кухне. 

“Лучше Италии быть не может. Там совпало все: культура, традиции, расположение, история. У них многовековая культура приготовления еды. Они делают лучший бальзамический уксус, и только по той причине, что там натуральные бактерии. Вот и все. Украине и не надо быть лучшей в мире. Нам просто надо быть в мире. Если мы там станем рядом с Италией, Францией, Японией, Америкой – это будет успех. У украинской кухни большой потенциал, потому что мир все время ищет что-то новое. Об Украине уже слышали, но что тут едят, люди мира еще понятия не имеют. Это наш козырь. Теперь надо все повернуть так, чтобы удивить их, тогда украинская кухня станет magnifique”, – сказал он. 

По словам Клопотенко, блюдо с которым должна ассоциироваться Украина, – это борщ. “Баталиями”, сравнимыми с “борщевыми”, могут быть еще споры вокруг вареников, отметил он.

“Но их уже поляки застолбили за собой и назвали пирогами. Если вы где-то за границей захотите поесть вареники, говорите официанту “хочу пирОги”, и принесут вареники. Поэтому я бы с варениками даже не начинал. Блюдо, с которым должна ассоциироваться Украина, – это точно борщ. Так же, как Америка – это бургер, а Япония – суши. Все остальное уже не имеет значения”, – добавил шеф-повар. 

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Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания. 20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

Борщ – традиционный суп украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.

6 октября 2020 года Минкульт Украины сообщал, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны. 

30 марта 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни, сообщили в пресс-службе Клопотенко.

Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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