Доля пользователей, установивших Windows 11, превышает 1%

Как стало известно из компетентных источников, на сегодня уже более 1% ПК, используемых во всем мире, получили установленную операционную систему Windows 11. Это немного странно, говорят эксперты. Ведь стабильная версия ОС только-только начинает распространяться.

Впрочем, существует еще ряд бета-вариантов. А среди владельцев ПК, от отказавшихся от них в пользу ноутбуков и планшетов, очень много новаторов.

Данные о распространении новой операционной системы опубликовали в агентстве AdDuplex. Аналитики провели предварительное исследование в презентативной группе, состоявшей из 60 тысяч пользователей персональных компьютеров. Согласно последним результатам, Windows 11 установили 1,3% респондентов.