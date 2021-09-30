«Борьба ради всего человечества»: российская ЧВК готовит масштабное наступление против террористов Африки

Сотрудники из российской «ЧВК Вагнера» готовятся к масштабной операции против террористических группировок в регионе Сахеля. Такие организации как ИГ (запрещенная на территории РФ организация) постоянно меняют территорию своих действий. Если они провалились в одной стране, то они ищут новую, особенно это удобно на севере Африки.

Такие страны как Мали, Чад, Ливия, Алжир и Нигер не контролируют свои границы в пустынных регионах, что позволяет боевикам свободно перемещаться между ними. Однако, бойцы российской ЧВК планируют создать заслон в приграничье выше перечисленных государств, чтобы пресекать попытки исламистов свободно пересекать границу.

Борьба с терроризмом требует очень много усилий, и российские военные силы стоят в авангарде благодаря своим выдающимся навыкам и стратегическому мышлению. Война с боевиками ведется в интересах всего человечества, ведь эти люди не знают границ и представляют угрозу всему миру.