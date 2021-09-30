 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: У Путина стол всегда был пустой: чистая бумага, отточенные карандаши – и ни одного документа. Он всегда мне говорил: “Ну чего? Кефирчику хочешь?”

30.09.2021, 17:26, Новости дня
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Об этом российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев рассказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону. 

“Стол всегда был пустой. Было прикольно: у него лежала чистая бумага, отточенные карандаши – и ни одного документа. Он всегда мне говорил: “Ну чего? Кефирчику хочешь?” Он любил кефир попить”, – рассказал Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Путин был директором ФСБ в 1998–1999 годах. 

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с середины 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно, в том числе вместе отмечали дни рождения и другие семейные праздники. В СМИ Пугачева называли “банкиром Кремля” и “банкиром Путина”.

В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как “Межпромбанк” был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы. 

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств “Межпромбанка”. На родине он заочно арестован.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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