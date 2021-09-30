 

Новое исследование показало 74% эффективности вакцины от коронавируса AstraZeneca

30.09.2021, 16:32, Новости дня
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У людей в возрасте старше 65 лет этот показатель составил 83,5%.

Данные исследования включают показатели более 26 тыс. добровольцев в США, Чили и Перу, которые получили две дозы вакцины AstraZeneca или плацебо с интервалом примерно в месяц. Результаты были опубликованы в медицинском журнале Новой Англии.

Агентство пишет, что у более чем 17,6 тыс. участников не было тяжелого течения болезни или критических симптомов COVID-19, а также не случилось ни одного летального исхода. В то же время в группе из 8,5 тыс. добровольцев, получивших плацебо, было восемь случаев тяжелого течения болезни, зафиксировано две смерти.

Также отмечается, что ни у кого из вакцинированных AstraZeneca не было случаев тромбоза. 

Вакцина Vaxzevria разрешена к применению более чем в 170 странах.

Контекст:

По данным Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

В марте 2021 года более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

7 апреля EMA внесло образование тромбов в список очень редких побочных эффектов от вакцины AstraZeneca.

23 апреля в EMA заявили, что преимущества вакцины от коронавируса компании AstraZeneca перевешивают риски для взрослых всех возрастных групп. В агентстве заявили, что риск возникновения тромбоза есть у одного из 100 тыс. вакцинированных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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