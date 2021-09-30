 

Большинство украинцев считают, что об Украине в мире знают благодаря братьям Кличко – опрос

30.09.2021, 16:32, Новости дня
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55% опрошенных думают, что жители других стран узнали об Украине благодаря боксеру и нынешнему мэру Киева Виталию Кличко, 52% респондентов – считают, что благодаря его брату, боксеру Владимиру Кличко.

В тройку лидеров также вошел футболист, бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко. О том, что благодаря ему в мире узнали об Украине, думают 42% украинцев.

Также в числе лидеров оказались певица, победитель “Евровидения” 2004 года Руслана Лыжичко (32%), боксер Александр Усик (30%), певица, победитель “Евровидения” 2016 года Джамала, шоумен Андрей Данилко (22%), музыкант Кузьма Скрябин (20%), боксер Василий Ломаченко (19%), президент Украины Владимир Зеленский, актер Богдан Ступка и пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко – по 15%.

Опрос проводился с 17 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 5000 респондентов методом “лицом к лицу”. Статистическая погрешность для выборочной совокупности в целом с вероятностью 0,95 не превышает 1,41%.

Контекст:

Виталий Кличко – обладатель званий “Почетный” и “Вечный” чемпион мира по боксу по версии WBC. Завершил карьеру в 2013 году. С 2014 года занимает пост мэра украинской столицы.

Владимир Кличко за время боксерской карьеры владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015). Об уходе из профессионального бокса он заявил в 2017 году. После завершения карьеры живет и работает за границей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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