 

В Apple не видят проблем с экранами своих планшетов

30.09.2021, 16:20, Новости дня
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Представители компании Apple заявили, что никаких системных проблем с так называемым желеобразным экраном в новых планшетах, выпущенных под фирменным брендом, нет.

Напомним, что ранее в сети сообщили о множестве жалоб именно на эту проблему, которая якобы появляется при работе новых планшетов iPad mini. Такой эффект, по заявлениям пользователей, появлялся при прокрутке информации на дисплеях.

Отвечая на многочисленные запросы, специалисты из «Яблочной» компании заявили, что некоторое дрожание изображения при прокручивании – это нормальное явление. По их словам, именно так происходит обновление картинки на экранах. Просто верхние и нижние строки обновляются с разной скоростью, что иногда становится заметно невооруженным глазом.



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