В «Яндексе» появились новые функции

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30.09.2021, 15:26, Новости дня
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Фирменный сервис «Яндекс.Камер» обрел новые функции. Теперь система при помощи видеокамеры со смартфона сможет распознавать автомобили и еду, а также решать уравнения.

Речь идет не просто об умении ИИ сказать, что яблоко – это яблоко, а куриная ножка – это куриная ножка, поясняют эксперты. Сервис позволяет сразу определить количество белков, жиров и других компонентов продукта питания.

Также вы можете узнать все технические характеристики любого автомобиля, просто наведя на него камеру смартфона. Для решения уравнений, в том числе и квадратных, достаточно сфотографировать их изображения. Дополнительно пользователь может посмотреть обучающие видео по таким вопросам. Подобный сервис уже предлагает Google.



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