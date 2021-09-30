В «Яндексе» появились новые функции

Фирменный сервис «Яндекс.Камер» обрел новые функции. Теперь система при помощи видеокамеры со смартфона сможет распознавать автомобили и еду, а также решать уравнения.

Речь идет не просто об умении ИИ сказать, что яблоко – это яблоко, а куриная ножка – это куриная ножка, поясняют эксперты. Сервис позволяет сразу определить количество белков, жиров и других компонентов продукта питания.

Также вы можете узнать все технические характеристики любого автомобиля, просто наведя на него камеру смартфона. Для решения уравнений, в том числе и квадратных, достаточно сфотографировать их изображения. Дополнительно пользователь может посмотреть обучающие видео по таким вопросам. Подобный сервис уже предлагает Google.