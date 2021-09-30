“Голос” не будет голосовать за отставку Разумкова – Рудик

“Прежде всего, спикер в парламенте – не представитель монобольшинства. Это человек, который занимается организацией работы и соблюдением правил. То есть человек, который должен делать так, чтобы у власти и оппозиции были одинаковые возможности, как доступы к трибуне, так и вообще к работе в парламенте. Это является чрезвычайно важным. У нас как у фракции “Голос” нет претензий к господину Разумкову с точки зрения того, каким образом он выполняет свою работу. Поэтому, конечно, мы не будем голосовать за его отставку”, – подчеркнула нардеп.

По ее мнению, место Разумкова может занять человек, более лояльный к Офису президента.

“Мы считаем, что последнюю неделю, когда господин Разумков был на больничном, то, что происходило в Верховной Раде, – это стыд и произвол. И мы видим, что если сейчас снимут Разумкова и назначат кого-то другого, более лояльного к Офису президента, такой беспредел будет продолжаться. Парламент будут “ломать через колено”, – считает Рудик.

Контекст:

Конфликт между фракцией “Слуга народа” и Разумковым возник из-за того, что спикер вопреки решению фракции направил законопроект президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После принятия Радой закона об олигархах глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст его закона.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

Глава партии, первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко считает, что Разумкову следует определиться, в одном ли он русле с партией по базовым вопросам.

30 сентября Разумков заявил, что Арахамия инициировал сбор подписей нардепов за его отставку.

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