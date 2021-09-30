В Днепропетровской области полицейские пытали задержанных ради признаний – прокуратура

В апреле этого года трое оперуполномоченных Никопольского райуправления задержали двух граждан возле детской площадки в городе Марганце.

По данным следствия, которое вело Госбюро расследований, полицейские незаконно обыскали мужчин в поисках наркотиков, а когда не нашли никаких запрещенных веществ, побили их, забрали телефоны и доставили в участок, где “применяя к потерпевшим меры физического и психологического воздействия”, требовали признательных показаний.

Всем трем правоохранителям сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий (ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Контекст:

Это уже второе за сентябрь сообщение о разоблачении следователями ГБР полицейских в Днепропетровской области, которые силой выбивали показания. По данным ГБР, на территории региона почти год действовала банда, в которую входили полицейские – они пытками и запугиванием выбивали из задержанных признательные показания и деньги.

В рамках совместной работы ГБР и внутренней безопасности Нацполиции с начала 2021 года более 400 полицейских получили сообщения о подозрении в коррупционных преступлениях, сообщили в ГБР.

—