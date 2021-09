В сети показали очередь в закусочную Эминема, когда он лично раздавал заказы. Видео

30 сентября в сети показали очередь, которая образовалась из желающих попробовать закуски в заведении артиста.

“Вы знаете, как далеко мне пришлось идти, чтобы записать это видео”, – написал автор ролика.

Here’s the line for @Eminem new restaurant #MomsSpaghetti in Downtown Detroit * pic.twitter.com/k9fmxXzHv0

— Art From Woodward Sports (@ArtSmithWSN) September 29, 2021

Те, кому удалось отстоять очередь, могли купить не только еду, но и сделать селфи с Эминемом, который в день открытия лично раздавал клиентам заказы. Снимками поклонники артиста делились в сети.

NEW PHOTO:

Eminem with fan. #MomsSpaghetti pic.twitter.com/YiSCOtCN8U

— Last One Standing l OUT NOW! (@BookOfShady) September 29, 2021

Контекст:

Эминем родился 17 октября 1972 года. Пик его популярности пришелся на конец 1990-х – начало 2000-х годов. Он обладатель двух премий “Грэмми”.



—