 

В сети показали очередь в закусочную Эминема, когда он лично раздавал заказы. Видео

30.09.2021, 13:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

30 сентября в сети показали очередь, которая образовалась из желающих попробовать закуски в заведении артиста.

“Вы знаете, как далеко мне пришлось идти, чтобы записать это видео”, – написал автор ролика.

Here’s the line for @Eminem new restaurant #MomsSpaghetti in Downtown Detroit * pic.twitter.com/k9fmxXzHv0

— Art From Woodward Sports (@ArtSmithWSN) September 29, 2021

Те, кому удалось отстоять очередь, могли купить не только еду, но и сделать селфи с Эминемом, который в день открытия лично раздавал клиентам заказы. Снимками поклонники артиста делились в сети.

NEW PHOTO:

Eminem with fan. #MomsSpaghetti pic.twitter.com/YiSCOtCN8U

— Last One Standing l OUT NOW! (@BookOfShady) September 29, 2021

Контекст:

Эминем родился 17 октября 1972 года. Пик его популярности пришелся на конец 1990-х – начало 2000-х годов. Он обладатель двух премий “Грэмми”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / “Очень соблазнительная”. Астафьева в прозрачной блузке засветила голые ягодицы

21.07 / Газпром вышел из капитала компании – оператора ГТС Латвии

19.06 / В Беларуси нет необходимости в обязательной вакцинации от COVID-19 – Лукашенко

28.06 / “Прямо фу”, “Между ног грязно стало”. Волочкова показала растяжку на грязном пирсе

01.07 / Помпео призвал продлить оружейное эмбарго против Ирана — но к нему не прислушались

04.02 / Националисты пикетируют телеканал “Наш”, произошло столкновение

21.07 / Эксперт оценил назначение Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

03.07 / Euronews – Лондон снова отказался выдать Мадуро венесуэльское золото из Банка Англии

25.05 / Россия оставила возле украинских границ десятки тысяч военных – генсек НАТО

31.08 / Украинец Коваль на Паралимпиаде взял золото и установил мировой рекорд. Еще трое спортсменов выиграли серебро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика