В сети показали очередь в закусочную Эминема, когда он лично раздавал заказы. Видео
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30 сентября в сети показали очередь, которая образовалась из желающих попробовать закуски в заведении артиста.
“Вы знаете, как далеко мне пришлось идти, чтобы записать это видео”, – написал автор ролика.
Here’s the line for @Eminem new restaurant #MomsSpaghetti in Downtown Detroit * pic.twitter.com/k9fmxXzHv0
— Art From Woodward Sports (@ArtSmithWSN) September 29, 2021
Те, кому удалось отстоять очередь, могли купить не только еду, но и сделать селфи с Эминемом, который в день открытия лично раздавал клиентам заказы. Снимками поклонники артиста делились в сети.
NEW PHOTO:
Eminem with fan. #MomsSpaghetti pic.twitter.com/YiSCOtCN8U
— Last One Standing l OUT NOW! (@BookOfShady) September 29, 2021
Контекст:
Эминем родился 17 октября 1972 года. Пик его популярности пришелся на конец 1990-х – начало 2000-х годов. Он обладатель двух премий “Грэмми”.
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