“Это реклама лесби?”, “Люди как люди, а Настя голая”, “Классная малышка”. Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги

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30.09.2021, 12:56, Новости дня
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Певица поздравила подругу с днем рождения.

“Пусть все твои мечты сбудутся и голова кружится от счастья, каждую секунду”, – написала она.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Классная малышка”, – прокомментировала подписчица _ya_takaya_ne.

“Люди как люди, а Настя голая”, – отметила tatyanaodessa1.

“Это реклама лесби?” – спросила parshina5885.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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