 

Эрдоган заявил, что если бы США продали Турции систему ПРО Patriot, то “не пришлось бы покупать С-400” у РФ

30.09.2021, 12:56, Новости дня
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По словам Эрдогана, если бы американцы продали Турции систему противоракетной обороны Patriot, ему “не пришлось бы покупать С-400”.

На вопрос, стоила ли эта сделка с Россией трений с США, которые возникли в результате, Эрдоган ответил: “Я думаю, оно того стоило. Мы можем усиливать нашу оборону так, как нам хочется”.

Издание отмечает, что системы С-400 способны сбивать самолеты стран НАТО. Однако Эрдоган отверг предположения о том, что их покупка ослабляет Североатлантический альянс. Он еще раз подчеркнул, что Турция “вправе покупать наше собственное оружие”.

Эрдоган также заявил, что и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и бывший в 2019 году, когда обсуждалась эта закупка, президентом США Дональд Трамп подтвердили право Турции самостоятельно выбирать поставщиков оружия.

Контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 может быть подписан в этом году, сообщил 25 августа, отвечая на вопрос “Интерфакса”, глава “Рособоронэкспорта” Александр Михеев.

Контекст:

Кризис в отношениях Турции и США начался в середине июля 2019 года после желания Анкары закупить у России системы ПВО С-400. В начале июня 2019 года США предложили Турции варианты, которые позволили бы ей отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов.

12 июля 2019 года на авиабазу Мюртед в турецкой провинции Анкара прибыла первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В Белом доме после этого заявили, что поставки в Турцию истребителей F-35 невозможны, поскольку россияне с помощью С-400 смогут изучать их характеристики.

О поставках второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 Турция и Россия принципиально договорились в июне 2020 года.

США ввели санкции против Турции за закупку С-400 по закону CAATSA. Они предполагают заморозку активов и визовые ограничения для главы управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и еще трех граждан республики – Фарука Йигита, Мустафы Альпера Дениза и Серхата Генчоглу. Йигит является вице-президентом этого управления, а двое других возглавляют профильные отделы по противовоздушной обороне.

Эрдоган называл эти санкции “атакой на суверенитет Турции”.

27 сентября Эрдоган заявил, что Анкара намерена закупить у России еще одну партию C-400. “Никто не сможет этому помешать. Мы единственные, кто принимает такие решения”, – подчеркнул он. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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