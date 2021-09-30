Найдены доказательства существования магнитного поля Луны 3,7 млрд лет назад

Ученые исследовали полученные со спутника Земли образцы породы, а также проанализировали множество снимков его поверхности и пришли к выводу, что Луна не всегда была безжизненным космическим телом.

По крайней мере, еще примерно 3 млрд 700 млн лет назад у нее было довольно мощное магнитное поле, силу которого можно сравнить с земной.

Ученые полагают, что со временем магнитное поле у крупных космических тел ослабевает. Так, сегодня сила земного поля примерно такая же, какой почти четыре миллиарда лет назад была у Луны. Но там оно исчезло вовсе, а у нас потеряло значительную часть своей мощи. Напомним, что магнитное поле Земли до сих пор играет роль надежной защиты от губительной солнечной радиации.