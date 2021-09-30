Ученые сумели объяснить, почему древние города и цивилизации приходили в упадок

Ученые из Австралии изучили причины и условия упадка городов в древней Кхмерской империи, а также в Мезоамерике. По их мнению, во всех случаях деградации предшествовали серьезные изменения климата.

Древние люди были намного больше зависимы от погодных условий, чем современные, напоминают ученые. Достаточно было, чтобы началась засуха или несколько лет подряд шли проливные дожди, не позволяющие собрать урожай, и в народе начинался голод, который буквально сгонял людей с насиженных мест.

Однако гораздо устойчивее оказались города на окраинах Кхмерской империи, чем в ее центре, так как там люди позаботились о сооружении каналов, по которым вода поступала на поля, и продолжали собирать неплохие урожаи, пока из соседних регионов люди уходили.