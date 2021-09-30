 

В компании Lenovo представили новую модель ноутбука YOGA 13s

30.09.2021, 9:08, Новости дня
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Вес новой модели ноутбука YOGA 13s составляет всего 1 кг и 220 г. толщина его корпуса – 13,8 миллиметра. Кроме того, в устройстве использован процессор Ryzen 5 5600U, что, в основном, определяет его качества.

Производителем является известная компания Lenovo. Во время презентации новой модели ноутбука ее представители сообщили, что в компьютере 16 Гб оперативной памяти, а объем SSD составляет 512 Гб. Ноут выходит на рынок с предустановленной операционной системой Windows 11.

В Lenovo обещают, что представленный ноутбук станет надежным помощником для многих пользователей по всему миру. Однако производитель пока не сообщает о своей ценовой политике и о том, в каком порядке его новинка будет поступать на основные рынки.



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