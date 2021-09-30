“Фу!”, “Разочарована”, “Просто старый пердун”. Эктор Хименес-Браво полностью обнажился перед камерой. Фото

“Ради работы я готов на многое”, – написал 49-летний ведущий и привел случаи из своей жизни, подтверждающие его слова. Например, он рассказал, что не раз увольнял сотрудников, в том числе из-за халатности.

“Каждый, кого я уволил, никогда больше не работал со мной. Я не даю второй шанс. И это очень хороший для них урок. Если человек пренебрег своим шансом на мое внимание и наставничество – такой человек услышит только: “Нет, пока”, – написал Хименес-Браво.

Пост ведущего с обнаженной фотографией набрал почти 27 тыс. лайков и более 1,3 тыс. комментариев.

“Эктор, вы такими фотками отбиваете интерес к вам!” – возмутилась stremays1968.

“Аккаунт Эктора взломали!” – предположил trawkin.

“Я разочарована, ты просто теперь старый пердун”, – прокомментировала orhideika_galina_.

“Арбузик уберите”, – попросила ksiuha63.

“Кухня – это совсем не то место, где надо делать фото ню и прикрываться продуктами. И вам как шеф-повару с мировым именем это должно быть это известно. Фото однозначно фу!” – прокомментировала svetlanavorobeva5651.

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Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

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