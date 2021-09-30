 

Радуцкий: Полиция открыла 357 уголовных дел о подделке ПЦР-тестов и COVID-сертификатов, СБУ – 54

30.09.2021, 8:36, Новости дня
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Он сообщил, что вопрос борьбы с фальсификацией этих документов рассматривали на заседании комитета в среду. В частности, были заслушаны отчеты Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

“Вопрос очень острый, мы уже фиксируем репутационные потери для Украины на международном уровне. Я сообщал, что наши партнеры из Польши выражают обеспокоенность проблемой поддельных документов среди украинцев. Национальная полиция открыла 357 уголовных производств. Из них 275 – за подделку ПЦР-тестов, 82 – за фальсификацию сертификатов вакцинации. 50 дел передано в суд. Уже одно судебное решение – штраф в размере 32 тыс грн. СБУ завела 54 уголовных дела, объявила подозрение 18 лицам, из них – пяти врачам”, – написал нардеп.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/418597853122812

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но “есть вопросы по бумажным формам”.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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