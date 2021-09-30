Суд в Киеве по иску адвокатов Порошенко открыл дело против Bihus.info по поводу “пленок Медведчука”

“После многомесячных “танцев с бубном” украинская “административная Фемида” вынужденно открыла производство по административному делу по нашему иску к Bihus.info, где мы требуем обнародования так называемых “пленок Медведчука” в их первоначальном виде”, – написал Головань.

Он утверждает, что “ни один из бигусовских видосиков таким обнародованием считаться не может, поскольку представляет собой смонтированный видеофайл”.

“Настоящий вид переданных Bihus.info властными заказчиками файлов засвечен на тех же видео. Это аудиофайлы, имена которых содержат номера телефонов. Мы требуем обнародования именно этих файлов, именно в таком виде”, – заявил адвокат.

https://www.facebook.com/igor.golovan/posts/6919478528077919

Он также показал фото определения об открытии производства. Документ датирован 24 сентября и опубликован также в Едином государственном реестре судебных решений.

В нем говорится, что в качестве третьей стороны истец требовал привлечь к делу Службу безопасности Украины, однако ОАСК отказал в этом.

Рассмотрение дела будет проходить по правилам упрощенного искового производства без уведомления его участников.

Контекст:

Журналисты проекта Bihus.info опубликовали четыре фрагмента пленок. В первой части записей разговоров, опубликованной 17 мая, якобы нынешний нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук говорил с боевиками “ЛНР”, вторая часть, обнародованная 24 мая, объясняет историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”. В третьей Медведчук обсуждает с Кремлем поставки в Украину угля с оккупированных территорий.

8 июня обнародовали четвертую и заключительную часть материалов – об обмене пленными, переговорах по газу и электричеству. Журналисты Bihus.info пришли к выводу, что обмен пленного украинца Андрея Гречанова тормозили, чтобы сделать красивую картинку для Порошенко.

Позднее на YouTube-канале Bihus.info были опубликованы не включенные в тематические сюжеты записи разговоров общей длительностью в 36 часов.

Защита Порошенко уверена, что пленки Bihus.info – это атака на пятого президента и что редакция опубликовала не все записи. Адвокаты Порошенко подали иск от его имени к Зеленскому и Bihus.info. Иск содержит требование признать противоправными сокрытия от общества “прослушек” и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде.

Бигус сообщал, что опубликовал все имеющиеся у него записи разговоров. Иск он назвал “юридической чушью”.

В июле Головань говорил, что дело по иску к Зеленскому и Bihus.info передали в Верховный Суд. Но там отказались рассматривать это дело.

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