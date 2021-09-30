 

Ученые рассказали, сколько лет будут жить люди до конца XXI века

30.09.2021, 8:16, Новости дня
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По мнению ученых из Швейцарии, уже до конца XXI столетия появится много людей, которые смогут отметить свое 130-летие. В целом, вырастет и средняя продолжительность жизни.

Уже сейчас много примеров, когда люди живут намного более ста лет, отмечают специалисты. Со временем их количество увеличится вместе с верхним порогом возраста.

Нет никаких серьезных причин для того, чтобы изменить данную тенденцию. Улучшение качества жизни, в том числе качества питания, медицины, увеличение безопасности и прочие факторы будут способствовать тому, что среди нас появится еще больше долгожителей. Кроме того, в ближайшие десятилетия будут решены основные экологические проблемы. И самое главное – это избегать каких-либо глобальных катастроф.



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