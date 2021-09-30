Стало известно, когда люди начали обменивать щенков на товары

Воспринимать собак как собственность люди начали примерно две тысячи лет назад, утверждают ученые. Исторические источники подтверждают, что примерно в начале нашей эры люди начали продавать и обменивать щенков на заморские товары.

Также в это время появилась такая форма коммерческой деятельности, как разведение и обучение собак. Во многих случаях породистый пес ценился не меньше, чем хорошая лошадь.

К этому и к другим выводам пришли датские ученые из университета в Копенгагене. Они, в частности, изучали геномы собак евразийских и сибирских пород, у которых обнаружено очень много сходств. Таким образом, собак водили за собой торговцы со своими караванами. Данное явление могло обрести массовый характер только в том случае, если сами собаки становились товаром, говорят исследователи.