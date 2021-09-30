 

В Нацбанке Украины сообщили, что в 2021 году купили в резервы $1,45 млрд

30.09.2021, 7:42, Новости дня
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“В резервы с начала года мы купили около $1,45 млрд. И осенью или в любое время, наблюдая серьезные колебания, мы будем выходить на рынок. Мы не будем допускать искусственного расшатывания ситуации. Наша задача – действовать в рамках нашей валютной стратегии”, – сказал он.

По словам замглавы НБУ, подход регулятора остается неизменным – в Украине остается режим плавающего курсообразования, “никаких изменений к этому подходу не будет”.

“Мы выходим с интервенциями, когда видим колебания. У нас есть определенные параметры, которые мы не можем озвучивать публично. Эти параметры мы отслеживаем и используем, когда принимаем решение об интервенции. Мы не можем останавливать курс, если видим ревальвационную динамику. Это будет выглядеть так, что мы устанавливаем какой-то таргет. Мы же не устанавливаем таргетов, и только когда на рынке наблюдается значительное колебание, мы покупаем или продаем валюту”, – объяснил Гелетий.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация на валютном рынке не вызывает беспокойства у Нацбанка.

“Нет такого, чтобы кто-то пытался манипулировать и искусственно разгонять курс. Но если есть колебания, мы выходим”, – отметил Гелетий.

Контекст:

На 30 сентября НБУ установил курс гривны на уровне 26,58 грн/$ и 30,98 грн/€. По сравнению с курсом 29 сентября национальная валюта подорожала относительно европейской и подешевела относительно американской.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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