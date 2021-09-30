“Очень похожи, одинаковые улыбки!”, “Мамуля – красотуля”. Анатолий Анатолич показал свою маму

“Вы же знаете, что наших родителей сложно заставить заботиться о своем здоровье, об этом они думают в последнюю очередь”, – написал 36-летний ведущий, напомнив, что пожилым важно проверять работу сердечно-сосудистой системы.

Пост Анатолича набрал больше 4 тыс. лайков.

“Очень похожи, одинаковые улыбки!” – прокомментировала снимки petrenko7219.

“Похожи на маму, как две капли воды”, – написала natalia_vovkotrub.

“Мамуля – красотуля”, – считает nataliemulin.

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Контекст:

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции “Хит FM”, затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, “1+1”, “Прямий”.

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале “Украина”. Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал “Зе Интервьюер”, где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женился в 2010-м. Его супругой стала Юлия Бойко – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.

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