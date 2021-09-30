 

Ученые составили рейтинг самого опасного космического мусора

30.09.2021, 7:24, Новости дня
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Группа ученых из разных стран решила опубликовать рейтинг самых опасных частей космических аппаратов, которые остаются на орбите Земли и являются космическим мусором.

В список попало полсотни различных достаточно крупных объектов. Среди них первые два десятка позиций занимают ступени ракет-носителей «Зенит», которые использовались при запуске российских аппаратов.

В общем, более сорока крупных частей ракет и аппаратом имеют отечественное происхождение. Как стало известно, ученые подготовят доклад по космическому мусору, а также разработают предложение по его удалению с орбиты. Данной проблеме сейчас уделяют много внимания, так как специалисты по освоению космоса опасаются столкновений на орбите, которые могут привести к серьезным последствиям.



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