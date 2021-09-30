 

Город Камаиси, пострадавший от цунами 10 лет назад, теперь получает энергию от морских волн

30.09.2021, 7:24, Новости дня
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Японский город Камаиси входит в число сильно пострадавших в результате обрушевшегося на побережье цунами 10 лет назад. После восстановления основной инфраструктуры городские власти решили, что море должно приносить не только вред, но и пользу. В результате запланировали построить электростанцию, использующую в качестве источника энергии морские волны.

Агрегаты установят на волнорезах, где приливная сила особенно велика. Предполагается, что волны станут двигать цилиндры, а те, в вою очередь, будут запускать в систему сжатый воздух, который сможет приводить в движение турбины генераторов.

В будущем году планируют оборудовать пять таких установок. Каждая из них занимает в длину до десяти метров, а в ширину – до пятнадцати.



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