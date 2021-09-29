 

В Тунисе назначена первая в арабском мире женщина премьер-министр

29.09.2021, 23:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Туниса Каис Саид назначил Наджлу Боден Ромдан премьер-министром, таким образом она стала первой женщиной на этой должности в арабском мире.

«Впервые в истории Туниса женщина возглавила правительство. Это большая честь для Туниса и тунисских женщин», – цитирует CNN Саида. 

Отмечается, что в 2011 году Ромдан работала в министерстве высшего образования страны. Новому правительству придется в сжатые сроки искать финансовую поддержку для бюджета и выплаты госдолга после того, как в июле были приостановлены переговоры с Международным валютным фондом (МВФ).

В июле в Тунисе прошли манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике. В тот же день президент Туниса Каис Саид провел в Карфагене совещание с представителями служб безопасности и военными для обсуждения сложившейся ситуации, после чего объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей, отмене парламентской неприкосновенности депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши.

После решения президента Туниса об отставке премьера у здания парламента страны начались столкновения. Празднующие манифестанты в ряде городов Туниса разгромили и подожгли штабы исламистской партии «Ан-Нахда», чей лидер Рашид Ганнуши является председателем Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент). В столицу Туниса были введены правительственные войска. Президент Туниса ввел в республике комендантский час, запретив перемещение людей и передвижение транспортных средств на всей территории страны с 19.00 до 06.00 в период с 26 июля по 27 августа.



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