Мэр Запорожья написал заявление об отставке

“Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований. Из города я ехать не собираюсь, из политики также не иду, партия Владимира Буряка “Единение” продолжает начатое и я лично буду активно участвовать в развитии партии и родного города”, – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987943324811439&id=1830261627246287

Как сообщило Общественное, вопрос об отставке Буряка рассмотрят на внеочередной сессии горсовета сегодня же.

Контекст:

Буряк стал мэром Запорожья в ноябре 2015 года, до того он работал на “Запорожстали” инженером. В 2020 году он переизбрался, победив на выборах в первом туре.

19 августа 2019 года в мэрии Запорожья, в том числе в кабинете Буряка, полиция провела обыски. На следующий день мэр Запорожья заявил, что мэры Украины испытывают “беспрецедентное давление, которого не было даже во времена [экс-президента Виктора] Януковича”.

Буряку 55 лет. Движение “Чесно” называет его фигурантом антикоррупционных расследований.

Как отмечает Общественное, у него возник конфликт с секретарем горсовета Анатолия Куртева (представитель “Слуги народа”). Буряк 25 июня 2021 года – через два месяца после назначения – уволил его из-за неправильно заполненной декларации.

После этого горсовет не мог собраться на седьмую сессию восемь раз из-за отсутствия кворума. Депутаты не бойкотировали сессию в знак протеста против увольнения Куртева. 3 сентября горсовет восстановил Куртева на должности секретаря.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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