 

В Санкт-Петербурге разработан сорбент для очистки сточных вод от антибиотиков

29.09.2021, 18:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уникальную разработку представили сотрудники госуниверситета в Санкт-Петербурге. Речь идет об особом сорбенте, при помощи которого можно очищать сточные воды от антибиотиков.

По словам экспертов, предложенный российскими учеными материал создан из естественного сырья и является абсолютно безопасным для экологии как в процессе производства, так и в утилизации. Разумеется, его использование также несет только пользу окружающей среде.

Отметим, что в последние десятилетия существенно выросла концентрация антибиотиков в сточных водах. Это крайне негативно сказывается на флоре и фауне водоемов. Наконец, эта же вода попадает к нам в квартиру из крана, так как стопроцентной очистки пока еще нигде не происходит.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.08 / Газпром начал отбирать газ из хранилищ в Европе и России

11.05 / 10 мая на Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие – штаб ООС

01.02 / Зюганов отреагировал на вовлечение детей в незаконные акции

21.12 / “У нас даже собаки работают”. Рудковская ответила хейтерам на обвинения сына в мажорстве

17.06 / В администрации Байдена дали оценку саммиту РФ и США в Женеве

21.05 / Мнение: Македонские предатели попросили у РФ сочувствия

03.03 / Дефицит видеокарт продолжится еще один год

09.07 / Завладели землей в курортной зоне стоимостью 12 млн грн. В Одесской области разоблачили незаконную схему

19.09 / Собянин объяснил рост числа случаев коронавируса

11.07 / В Киеве под мостом Патона второй раз за месяц прорвало тепломагистраль. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика