В Санкт-Петербурге разработан сорбент для очистки сточных вод от антибиотиков

Уникальную разработку представили сотрудники госуниверситета в Санкт-Петербурге. Речь идет об особом сорбенте, при помощи которого можно очищать сточные воды от антибиотиков.

По словам экспертов, предложенный российскими учеными материал создан из естественного сырья и является абсолютно безопасным для экологии как в процессе производства, так и в утилизации. Разумеется, его использование также несет только пользу окружающей среде.

Отметим, что в последние десятилетия существенно выросла концентрация антибиотиков в сточных водах. Это крайне негативно сказывается на флоре и фауне водоемов. Наконец, эта же вода попадает к нам в квартиру из крана, так как стопроцентной очистки пока еще нигде не происходит.