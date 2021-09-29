Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Мы жили с Путиным через забор, вместе справляли дни рождения. Как-то приехал Малинин к нам и сказал: “На гитаре играть не умею, давайте просто так попою вам”

По словам Пугачева, в период с 1996 и до примерно 2010 года они с Путиным проводили вместе очень много времени, общались ежедневно, в Москве жили через забор друг от друга.

“Интенсивность спадала по мере обрастания другими людьми, интересами, по мере угасания его интереса к стране и угасания моего интереса к нему. Общались мы до того, как я перестал приезжать в Россию. Это был 2010 год, по сути”, – пояснил он.

Он отметил, что они семьями отмечали праздники, дни рождения, но на уточнение, как они проходили, сказал, что “это было тоскливо и мрачно”.

“Я сразу скажу: как-то не принято было, и я дни рождения не отмечал, не любил большие компании. Но до того, как он стал президентом, как-то отмечали. Пришли, посидели, выпили, закусили – и все. А после уже приходили директор ФСБ, министр МВД, [экс-замглавы администрации президента, глава “Роснефти” Игорь] Сечин, [экс-глава администрации президента, экс-министр обороны Сергей] Иванов и так далее”, – рассказал Пугачев.

Бизнесмен отметил, что Путин никогда не собирал на день рождения много людей – обычно гостей было три-четыре. Зато “дней рождения Путина в один год было очень много, и они растягивались на несколько месяцев”.

На такие праздники, по его словам, обычно приглашали для выступления какого-то артиста.

“Помню, я как-то приглашал [певца Александра] Малинина. Было замечательно. Он приехал и сказал: “Петь я могу, но на гитаре играть не умею”. А фонограммы нет никакой. Он говорит: “Давайте я просто попою без гитары”, – сказал Пугачев.

На вопрос, хорошо ли получилось, он ответил: “Это было смешно”.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

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Контекст:

В 1990–1996 годы Путин жил в Санкт-Петербурге, работал помощником Собчака в мэрии. После завершения каденции Собчака Путин перебрался в Москву, где был назначен заместителем управляющего делами президента Бородина.



Дмитрий ГОРДОН

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