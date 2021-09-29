Украина готова к старту отопительного сезона на 99% – Минрегион

“Сейчас к отопительному сезону подготовлены более 150 тыс. домов, что составляет около 99% от общей готовности. Показатель готовности учебных, медицинских и культурных заведений составляет также более 99%. К работе готовы более 19 тыс. котельных, или 99,4% от запланированных”, – сказал он.

Министр подчеркнул, что “все предпосылки для успешного запуска и стабильного прохождения отопительного сезона обеспечены”.

Чернышов утверждает, что представители его ведомства нанесли ряд визитов в регионы, чтобы убедиться в фактическом выполнении планируемых работ.

Контекст:

24 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что техническая готовность регионов Украины к отопительному сезону составляет более 90%, и страна, как и в прошлом году, пройдет отопительный сезон “спокойно” и “вся страна будет с теплом”.

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