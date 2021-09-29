 

Беларусь частично приостановила сотрудничество с Украиной в сфере международной правовой помощи

29.09.2021, 14:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Указанные страны игнорируют взятые на себя международные обязательства практически по всем преступлениям, в том числе связанным с коррупцией, считает белорусский чиновник.

Беларусь на условиях взаимности пока приостановила работу по некоторым материалам, поступившим из этих стран. В дальнейшем планируется инициировать консультации, чтобы понять, нужны ли такие договоренности, заключил Швед.

Контекст:

Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Александра Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.

С 26 мая – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины “поступает огромное количество оружия”.

На совещании с силовиками 5 августа Лукашенко назвал курс Украины “дополнительной угрозой” и обвинил власти страны в проведении “политики конфронтации”.

Лукашенко в июне этого года заявлял, что населению Беларуси следует научиться навыкам обращения со стрелковым оружием. “Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать”, – говорил он.

В июле он заявлял о готовности разместить в Беларуси “все вооруженные силы [РФ] со всеми видами вооружений”, если это понадобится для безопасности Беларуси и России, сообщало БЕЛТА. 

1 сентября Лукашенко анонсировал поставки самолетов, вертолетов и “самого важного” вооружения ПВО из Российской Федерации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.05 / Medya Günlüğü – турецкие туроператоры напряжённо ожидают решений Москвы

20.07 / Две области Украины не соответствуют “зеленой” зоне по одному из показателей

21.03 / Волкер: Думаю, администрация Байдена продолжит вводить санкции против РФ и поддерживать Украину

27.08 / Министр США не приехал на «Крымскую платформу» из-за семейных дел с партнером-геем

26.08 / Подсчитано число умерших от COVID-19 детей в мире

07.07 / Мэр Славянска пошел служить в армию, чтобы иметь право возглавить военно-гражданскую администрацию

14.08 / Генерал сравнил зарплаты военных и гражданских летчиков

27.01 / “Власть будет вынуждена прислушиваться к народу”. Зеленский прокомментировал принятие закона о референдуме

30.06 / Арахамия рассказал, отстранит ли он Тищенко в связи с расследованием Bihus.info о схемах с Подольско-Воскресенским мостом

18.06 / В министерстве экономики предупреждают о возможно монополизации рынка приложений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика