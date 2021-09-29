Через месяц на европейский рынок выйдет смартфон Honor 50

Как сообщают компетентные источники, новые смартфоны Honor 50 попадут на европейский рынок только через месяц. Дата официального старта продаж в ЕС – 27 октября текущего года.

Европейские версии девайсов получат Google Mobile Services. Также известно, что все смартфоны будут поддерживать беспроводной стандарт связи 5G. Выбор объема оперативной памяти – 6 или 8 Гб, основной – 128 или 256 Гб. Словом, мы имеем дело со смартфоном, так сказать, средней руки.

В гаджете использован процессор Snapdragon 778G, выпущенный в компании Qualcomm. Диагональ экрана – 6,57 дюма. Частота смены картинки на нем при разрешении Full HD+ составляет до 120 Гц. В наличии быстрое зарядное устройство на 66 Вт к аккумулятору емкостью 4300 мАч.