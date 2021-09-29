 

Через месяц на европейский рынок выйдет смартфон Honor 50

29.09.2021, 13:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают компетентные источники, новые смартфоны Honor 50 попадут на европейский рынок только через месяц. Дата официального старта продаж в ЕС – 27 октября текущего года.

Европейские версии девайсов получат Google Mobile Services. Также известно, что все смартфоны будут поддерживать беспроводной стандарт связи 5G. Выбор объема оперативной памяти – 6 или 8 Гб, основной – 128 или 256 Гб. Словом, мы имеем дело со смартфоном, так сказать, средней руки.

В гаджете использован процессор Snapdragon 778G, выпущенный в компании Qualcomm. Диагональ экрана – 6,57 дюма. Частота смены картинки на нем при разрешении Full HD+ составляет до 120 Гц. В наличии быстрое зарядное устройство на 66 Вт к аккумулятору емкостью 4300 мАч.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.05 / Из-за стрельбы в казанской школе Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия

30.08 / В Госпогранслужбе ожидают прибытия в Украину более 20 тыс. хасидов на празднование Рош а-Шана

30.07 / Появились рендеры трехдверной версии кроссовера Toyota RAV4

03.07 / Премьер-министр Франции ушел в отставку

27.11 / Во Франции четырем школьникам выдвинули обвинения в соучастии в убийстве учителя

26.07 / Минобороны сообщило об испытаниях первой подлодки-носителя «Посейдон»

26.07 / Мясников выступил против дистанционного обучения

01.04 / Руководство нижегородской транспортной полиции арестовали за взятки

09.09 / Путин: РФ не допустит оправдания развязавших Вторую мировую войну преступников

27.07 / Немногочисленный протестный митинг в Хабаровске прошел с участием Шнурова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика