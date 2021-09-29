 

В МГТУ Баумана опровергли связь ареста Сачкова с работой в вузе

29.09.2021, 13:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОснователь компании Group-IB Илья Сачков является преподавателем Московского государственного технологического университета имени Н.Э. Баумана, но научных работ в вузе он не вел, его арест не связан с работой в МГТУ, сообщили в пресс-службе вуза.

«Илья Сачков является преподавателем МГТУ. Его арест точно не связан с преподаванием в нашем университете. Он не вёл научных работ в МГТУ им. Н.Э. Баумана», – рассказали РИА «Новости» в МГТУ.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Сачкова по делу о госизмене. Сам Сачков вину не признает.

Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. 



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