В МГТУ Баумана опровергли связь ареста Сачкова с работой в вузе

Основатель компании Group-IB Илья Сачков является преподавателем Московского государственного технологического университета имени Н.Э. Баумана, но научных работ в вузе он не вел, его арест не связан с работой в МГТУ, сообщили в пресс-службе вуза.

«Илья Сачков является преподавателем МГТУ. Его арест точно не связан с преподаванием в нашем университете. Он не вёл научных работ в МГТУ им. Н.Э. Баумана», – рассказали РИА «Новости» в МГТУ.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Сачкова по делу о госизмене. Сам Сачков вину не признает.

Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.