 

Осужден один из нападавших на пост ДПС в Магасе

29.09.2021, 13:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУчастника нападения на полицейских в Магасе 31 декабря 2019 года, в результате чего один правоохранитель погиб, Ахмеда Имагожева приговорили к 27 годам лишения свободы, сообщил Следственный комитет.

«Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ст. 317 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной на территории Российской Федерации террористической, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). <…> Приговором суда Имагожеву назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остального срока наказания – в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», – сообщается на сайте ведомства.

Уголовное преследование Микаила Мизиева, другого участника нападения, прекратили из-за его смерти.

Согласно версии следствия Имагожев и Мизиев в декабре 2019 года добровольно вступили в состав международной террористической организации «Исламское государство» (запрещено в России). Они решили совершить покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

«Имагожев и Мизиев, заранее вооружившись ножами 31 декабря 2019 года на автомашине марки Lada Granta, совершили наезд на сотрудников МВД по Республике Ингушетия, находившихся у здания поста ДПС при въезде в город Магас, причинив им различные телесные повреждения», – указали в СК.

После этого обвиняемые вышли из машины, подбежали к патрульному авто, за рулем которого сидел инспектор ОГИБДД отделения МВД РФ по Магасу, и, вытащив его из салона, нанесли ему множественные ножевые ранения, от которых тот скончался на месте.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС ОГИБДД МВД по Республике Ингушетия применили табельное оружие и пресекли действия нападавших. От полученных ранений Мизиев скончался на месте, Имагожев с многочисленными ранениями доставлен в лечебное учреждение», – пояснили в ведомстве.

Напомним, 31 декабря 2019 года два злоумышленника напали на пост ДПС в Магасе, в результате погиб один полицейский, еще двое пострадали. Нападавшие были нейтрализованы, один из них был ранен и арестован, в больнице он рассказал правоохранителям о совершении преступления.

В апреле 2021 года жителя Ингушетии, который изготовил самодельные взрывные устройства и собирался напасть на пост ДПС в Магасе осенью 2019 года, приговорили к 17 годам колонии строгого режима.



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