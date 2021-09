Расследование об отравителях Навального получило премию “Эмми”

“Награда за выдающийся исследовательский репортаж в категории “Новости” присуждается расследованию CNN / Bellingcat по делу об отравлении лидера российской оппозиции Алексея Навального”, – говорится в сообщении.

The #NewsEmmys Award for Outstanding Investigative Report in a Newscast goes to “CNN/Bellingcat Investigation into the Poisoning of Russian Opposition Leader Alexey Navalny,” @CNN @AC360. pic.twitter.com/7YEKiNJHbE

— News & Documentary Emmys (@newsemmys) September 29, 2021

14 декабря 2020 года Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel опубликовали расследование, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ (восемь человек). По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия.

Политик говорил, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и “попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству”. Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

В 2021 году в Bellingcat сообщили, что информация о передвижении группы сотрудников ФСБ, которая, вероятно, отравила Навального, дает основания полагать, что эти люди причастны к другим аналогичным операциям.

В августе США ввели санкции против девяти россиян, которых считают причастными к отравлению Алексея Навального, а также против Государственного испытательного института военной медицины и Института криминалистики ФСБ.

Контекст:

“Эмми” – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом “Оскара”. Церемония проводится с 1949 года.

Объявление лауреатов 42-й телевизионной премии International Emmy Awards 2021 для создателей документальных фильмов и новостных журналистов и новостных репортажей проходило в Нью-Йорке в ночь на 29 сентября.

Навального отравили 20 августа 2020 года. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После отравления Навального ряд западных стран ввели санкции против России, в том числе против предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к отравлению.

—