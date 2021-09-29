Почти половина украинцев считают, что Зеленский и действующий Кабмин неспособны решить экономические проблемы страны – опрос

В то же время 41,6% опрошенных думают, что нынешний президент и правительство частично эффективны в решении экономических проблем Украины.

4,3% респондентов заявили, что руководство страны эффективно работает над преодолением трудностей в экономической сфере.

Как отмечают социологи, 33,6% украинцев основную ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране возлагают на президента, 30,3% – на Кабмин, еще 18,4% – на Верховную Раду.

Опрос проводился с 16-го по 21 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки – 2,4%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Правительство Дениса Шмыгаля было назначено 4 марта 2020 года.

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